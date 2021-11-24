Глава французского футбола отреагировал на приговор Бензема

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Глава французского футбола отреагировал на приговор Бензема

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал приговор, вынесенный нападающему мадридского "Реала" Кариму Бензема по делу о шантаже полузащитника "Фенербахче" Матье Вальбуэна.

"Я поддерживаю Карима, он не заслужил этого. Я считаю, что данное дело нужно было закрывать раньше. Я всегда поддерживал Бензема. Все, кто любит футбол, ценят Карима", - приводит слова Ле Гре Get French Football News.

Напомним, что Бензема приговорен к году тюрьмы условно и оштрафован на 75 тысяч евро.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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