Глава футбольного агенства рассказал о вариантах продолжения карьеры Смолова

Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн поделился информацией об интересе со стороны различных клубов к форварду сборной России и московского "Локомотива" Федору Смолову.

"У нас есть ряд конкретных предложений от клубов МЛС, но также поступило предложение из России.

Федор сейчас в отпуске. Когда вернется, обсудит все варианты и примет решение", – сказал Мильштейн.

Ранее сообщалось, что Смолов уже договорился о переходе в московское "Динамо" этой зимой.

В нынешнем сезона Федор сыграл 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов.

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