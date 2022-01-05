Глава футбольного агенства рассказал о вариантах продолжения карьеры Смолова
Фото: инстаграм "Локомотива"/Автор неизвестен
Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн поделился информацией об интересе со стороны различных клубов к форварду сборной России и московского "Локомотива" Федору Смолову.
"У нас есть ряд конкретных предложений от клубов МЛС, но также поступило предложение из России.
Федор сейчас в отпуске. Когда вернется, обсудит все варианты и примет решение", – сказал Мильштейн.
Ранее сообщалось, что Смолов уже договорился о переходе в московское "Динамо" этой зимой.
В нынешнем сезона Федор сыграл 15 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов.
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