Глава "Газпрома" подверг критике президента "Зенита"

Глава "Газпрома" Алексей Миллер раскритиковал президента "Зенита" Сергея Фурсенко, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, патрон петербургского клуба крайне недоволен выступлениями команды в этом сезоне. В итоге Фурсенко сохранит работу, но его полномочия будут серьезно урезаны. В следующем сезоне все трансферы "Зенита" будут согласовываться с Миллером.

Напомним, что в этом сезоне "Зенит" занял лишь пятое место в Премьер-лиге, в третий раз подряд не попав в Лигу Чемпионов.

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