Глава Hypercube прогнозирует увеличение стоимости ТВ-прав в РПЛ до 175 миллионов евро

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Глава Hypercube прогнозирует увеличение стоимости ТВ-прав в РПЛ до 175 миллионов евро

Питер Нювенхюйс, глава компании Hypercube, которая разработала проект реформ для российского футбола, высказался о стоимости телевизионных прав в РПЛ.

"Если посмотреть, и по спортивной форме, и по финансам все чемпионаты выиграли от нашей реформы. Классический пример - Бельгия, они сразу же получили увеличение телевизионного контракта на 40%, и со временем его стоимость выросла в три раза. По спортивным показателям тоже - смотрите, как они выросли. Какая у Бельгии экономика? Это маленькая страна. У России ВВП больше в четыре раза.

Спортивный уровень клуба связан с финансовым положением. Если мы будем больше получать от телевизионного контракта, нужно сделать так, чтобы маленькие клубы получали больше денег. Этот формат сделает жизнь лучше для всех клубов, в том числе из нижней части таблицы. Вы должны получать за контракт с ТВ в пять раз больше денег. Сейчас 35 миллионов евро, а должно быть в пять раз больше", - сказал Ньювенхейс в эфире "Матч ТВ".

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