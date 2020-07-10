Глава КДК прокомментировал дисквалификацию Тедеско

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Глава КДК прокомментировал дисквалификацию Тедеско

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, почему главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча.

Напомним, специалист был наказан по итогам матча 27-го тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1). В этой встрече Тедеско получил красную карточку.

"Тедеско принял участие в заседании вместе с переводчиком. Присутствовал и представитель "Спартака". Любые решение должны основываться на словах главы КДК. Санкция применялась не за две жёлтые карточки. В рапорте матча было написано, что, уходя с поля, Тедеско дважды хлопнул резервного арбитра по лицу. За этот унизительный жест в отношении официального лица матча он и был дисквалифицирован. Мы получили рапорт от резервного судьи, где он об этом написал.

Мы разбирали случай с точки зрения физического воздействия, но здесь не было хулиганских побуждений, но был оскорбительный жест в адрес судьи. Причём при присутствии большого числа болельщиков. Применили три матча, а не четыре, потому что Тедеско позвонил резервному судье и извинился", - цитирует Григорьянца "Чемпионат".

"Красно-белые" будут обходиться без своего рулевого в играх с "Сочи" (11 июля), "Ахматом" (15 июля) и "Рубином" (22 июля).

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