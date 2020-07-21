Глава КДК РФС: "Ещенко надел футболку по просьбе жены, ведь он очень любит медведей"

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Глава КДК РФС: "Ещенко надел футболку по просьбе жены, ведь он очень любит медведей"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, чем мотивировал свои действия защитник "Спартака" Андрей Ещенко после матча с "Зенитом" (1:2).

Напомним, что футболист появился в футболке с медведем и надписью "*** вам. А", которая, судя по всему, была адресована генеральному директору "Зенита" Александру Медведеву.

"Члены КДК единогласно посчитали надпись на майке Андрея Ещенко, пусть и зашифрованную, оскорбительной. Направлено оскорбление было в адрес одного из руководителей футбольного клуба "Зенит".

Сам Ещенко на заседании заявил, что надел футболку по просьбе жены, ведь он очень любит медведей. Также он сказал, что у него много таких маек. Оскорбительной он еe, видимо, не посчитал", - заявил Григорьянц.

Читайте также: Ещенко получил дисквалификацию и штраф за провокацию в адрес гендиректора "Зенита" Медведева. | http://soccernews.ru
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