Глава комиссии УЕФА по финансовому Fair Play: "Мы не можем остановить грандов в их стремлении покупать дорогостоящих игроков"

Глава комиссии УЕФА по финансовому Fair Play Андреа Траверсо сделал важное заявление относительно возможного перехода форварда каталонской "Барселоны" Неймара во французский ПСЖ.

"Правила являются одинаковыми для всех. Если клуб покупает, мы предполагаем, что в дальнейшем он сбалансирует свои доходы и расходы. Если же этого не произойдет, он будет наказан. Однако мы не можем остановить клубы в их стремлении", - цитирует Траверсо Football Italia.

Напомним, Ла Лига отказалась принимать плату от ПСЖ за Неймара. | soccernews.ru