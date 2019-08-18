Глава комитета по этике РФС прокомментировал поведение Семака после матча с "Ахматом"

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев рассказал, что думает о поведение главного тренера "Зенита" Сергея Семака после домашнего матча 6-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0).

Напомним, после того, как закончился матч, один из тренеров сине-бело-голубых Виллиам Де Оливейра стал высказывать судьям свои недовольства по поводу суждения матча. Увидев это, Семак подошел к члену своего тренерского штаба и оттолкнул с криком: "Не надо с этими козлами разговаривать".

"Конечно, некрасиво все это. Такие слова не красят этого специалиста, особенно учитывая тот факт, что он еще молодой тренер, на которого все возлагают большие надежды. А мы остаемся на том же уровне. Очень плохо… Если рассматривать это будет наш комитет, то позиция будет принципиальной. Но, возможно, это отнесется к юрисдикции КДК", - сказал Андреев.

"Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 баллов.

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