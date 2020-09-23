Глава комитета по этике РФС высказался о желании "Спартака" обжаловать штраф Федуна в CAS

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев высказался о желании руководства обжаловать штраф владельца клуба Леонида Федуна.

Ранее сообщалось, что функционеру необходимо заплатить 200 тысяч рублей за слова о том, что он снимет "Спартак" с чемпионата. Клуб подаст жалобу в спортивный арбитражный суд (CAS).

"Пусть подают, они имеют на это право. За период моей работы это первый случай апелляции, да и, по-моему, раньше такого не случалось. Если деньги есть - пусть подают.

Рассмотрение в CAS длится очень долго и нудно. Может, мы окажемся не правы, а может и правы - жизнь покажет", - цитирует Андреева "СЭ".

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