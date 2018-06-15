Глава комитета по спорту Саудовской Аравии раскритиковал футболистов сборной

Глава комитета по спорту Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх остался недоволен действиями игроков национальной команды в первом матче Чемпионата Мира против России (0:5).

"Игроки очернили мое лицо, я потерпел полный провал. И это потенциал игроков, для подготовки которых мы заключили контракт с лучшей командой тренеров? К сожалению, это все, на что оказалось способно это поколение", - сказал он.

Во втором матче первенства россияне сыграют против Египта. Игра пройдет во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

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