Глава Ла Лиги: "Если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, придется закрыть клубы на базах"
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу поведения футболистов, которые нарушают условия карантина перед возобновлением сезона.
Ранее стало известно, что защитник Нелсон Семеду отстранен от занятий с "Барселоной" из-за того, что посетил вечеринку и не соблюдал правила социального дистанцирования. Ранее отличился нападающий "Реала" Лука Йович, который не придерживался мер предосторожности и четыре игрока "Севилья".
Тебас пригрозил, что клубы будут закрыты в изоляции на базах, если подобное будет повторяться.
"Мы рассчитываем на то, что нам не придется прибегать к крайностям, но если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, у нас не останется иного выбора", - передает слова Тебаса L’Équipe.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14