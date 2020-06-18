Глава Ла Лиги: "Футболисты не должны скрывать свою ориентацию"

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о своей позиции касательно гомосексуализма среди футболистов.

"Если среди игроков есть гомосексуалисты, а они, скорее всего, есть, было бы интересно посмотреть на процентные показатели.

Было бы отлично, если бы футболисты совершали каминг-аут. Не потому, что это лучше для общества, а потому, что футболисты не должны скрывать свою ориентацию", - приводит слова Тебаса Marca.

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