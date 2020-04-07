Глава Ла Лиги назвал 3 вероятные даты возобновления турнира

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Глава Ла Лиги назвал 3 вероятные даты возобновления турнира

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал даты, когда возможно будет возобновить сезон, а также озвучил вероятные финансовые потери клубов лиги. 

По словам функционера, сезон можно будет возобновить не раньше 28 мая. А потери клубов могут быть около 1 миллиарда евро.

Напомним, чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Из всех различных сценариев возобновления сезона, которые мы рассматриваем вместе УЕФА, наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня.

Если сезон не будет возобновлен, то доходы испанских клубов упадут на 1 млрд евро. Если мы начнем играть, но без зрителей, это будет 300 млн евро. Если же мы вернемся к игре со зрителями, ущерб, нанесенный этой ситуацией, составит 150 млн евро", - передает слова Тебаса BBC.

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