Глава Ла Лиги назвал 3 вероятные даты возобновления турнира
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назвал даты, когда возможно будет возобновить сезон, а также озвучил вероятные финансовые потери клубов лиги.
По словам функционера, сезон можно будет возобновить не раньше 28 мая. А потери клубов могут быть около 1 миллиарда евро.
Напомним, чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Из всех различных сценариев возобновления сезона, которые мы рассматриваем вместе УЕФА, наиболее вероятными являются 28 мая, 6 июня или 28 июня.
Если сезон не будет возобновлен, то доходы испанских клубов упадут на 1 млрд евро. Если мы начнем играть, но без зрителей, это будет 300 млн евро. Если же мы вернемся к игре со зрителями, ущерб, нанесенный этой ситуацией, составит 150 млн евро", - передает слова Тебаса BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14