Глава Ла Лиги назвал Месси машиной для зарабатывания денег

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил удовлетворение тем, что аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не ушел из каталонского клуба.

"Мне нравится смотреть на игру Месси. Он является машиной для зарабатывания денег. Мы много лет готовились к уходу Месси и Роналду, чтобы финансовый удар не был ощутимым. Неймар перешел в ПСЖ, но чемпионат Франции от этого не вырос. Тоже самое произошло с Серией А после перехода Роналду в "Ювентус".

Если бы Месси покинул "Барселону", то мы бы все равно смогли продать права на показ матчей Ла Лиги по всему миру. Игроки важны, но футбол все равно продолжается. Мы продолжаем расти, несмотря на уход Роналду и Неймара. Нет футболиста, который бы влиял на чемпионат Испании", - приводит слова Тебаса La Gazzetta dello Sport.

Не пропустите: Агуэро может уйти из "Манчестер Сити" из-за Месси. | http://soccernews.ru