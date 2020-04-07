Глава Ла Лиги - о желании "Интера" купить Месси: "Он не решит проблемы Серии А"

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Глава Ла Лиги - о желании "Интера" купить Месси: "Он не решит проблемы Серии А"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу слов бывшего президента "Интера" Массимо Моратти, который заявил, что миланский клуб работает над трансфером капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Не думаю, что присутствие Месси решит проблемы Серии А, которые связаны с высокими долгами и недостаточными доходами.

Я бы хотел, чтобы Месси остался в Ла Лиге, но даже если он уедет, это не конец света", - передает слова Тебаса испанские СМИ.

Не пропустите: Экс-президент "Интера" уверен, что клуб работает над трансфером Месси | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Картон не сможет решить проблемы!Он их создаёт!Сам - ходячая проблема для Барсы!И его гаремные дружки!Вон летом из клуба!Это уже клиника!

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шнюк
шнюк

Сказало ничтожество дрочащее себе плюсы )))))

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Иди уроки делай,завтра контрольная )_))))

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