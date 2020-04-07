Глава Ла Лиги - о желании "Интера" купить Месси: "Он не решит проблемы Серии А"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался по поводу слов бывшего президента "Интера" Массимо Моратти, который заявил, что миланский клуб работает над трансфером капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

"Не думаю, что присутствие Месси решит проблемы Серии А, которые связаны с высокими долгами и недостаточными доходами.

Я бы хотел, чтобы Месси остался в Ла Лиге, но даже если он уедет, это не конец света", - передает слова Тебаса испанские СМИ.

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