Глава Ла Лиги призвал наказать Луиса Суареса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал наказать форварда "Барселоны" Луиса Суареса.

Функционер подозревает уругвайского бомбардира в намеренной попытке получить жёлтую карточку в матче против "Жироны", чтобы пропустить поединок с "Лас Пальмасом" в следующем туре Примеры и вернуться к принципиальной игре против мадридского "Атлетико".

"Луис Суарес должен быть наказан за намеренное желание получить предупреждение. Если бы он получил пятую жёлтую карточку, то пропустил бы следующий матч и вернулся к более важному. Это не то, чего мы хотим в нашей лиге. Я сделаю всё возможное, чтобы не было обманов" - приводит слова Тебаса Football Espana.

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