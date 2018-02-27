Глава Ла Лиги призвал наказать Луиса Суареса

Теги хавьер тебасбарселоналуис суарес

Глава Ла Лиги призвал наказать Луиса Суареса

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас призвал наказать форварда "Барселоны" Луиса Суареса.

Функционер подозревает уругвайского бомбардира в намеренной попытке получить жёлтую карточку в матче против "Жироны", чтобы пропустить поединок с "Лас Пальмасом" в следующем туре Примеры и вернуться к принципиальной игре против мадридского "Атлетико".

"Луис Суарес должен быть наказан за намеренное желание получить предупреждение. Если бы он получил пятую жёлтую карточку, то пропустил бы следующий матч и вернулся к более важному. Это не то, чего мы хотим в нашей лиге. Я сделаю всё возможное, чтобы не было обманов" - приводит слова Тебаса Football Espana.

Не пропустите: Луис Суарес может не сыграть с "Лас Пальмасом" по необычной причине. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Привычные проблемы мадридцев: "Реал" проигрывает "Эспаньолу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 25 65
2 Атлетико Мадрид 25 58
3 Реал Мадрид 25 51
4 Валенсия 25 49
5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
7 Бетис 25 36
8 Сельта Виго 25 35
9 Эйбар 25 35
10 Жирона 25 34
11 Хетафе 25 33
12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
16 Алавес 25 28
17 Леванте 25 20
18 Лас Пальмас 25 19
19 Депортиво Ла-Корунья 25 18
20 Малага 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов