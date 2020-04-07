Глава Ла Лиги рассказал, что будет с турниром в случае ухода Месси из "Барселоны"

2 Теги лионель мессихавьер тебасбарселона

Глава Ла Лиги рассказал, что будет с турниром в случае ухода Месси из "Барселоны"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем турнира в том случае, если аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси покинет клуб.

"Я бы хотел, чтобы Месси остался в чемпионате Испании, но его уход не станет трагедией. Говорили, что мы потеряем много денег, когда Роналду ушел в "Ювентус". Но вместо этого мы хорошо зарабатываем. Игроки не являются системообразующей частью чемпионата", – приводит слова Тебаса Goal.

Напомним, что 32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, забив 438 голов в 474 матчах.

Не пропустите: Глава Ла Лиги - о желании "Интера" купить Месси: "Он не решит проблемы Серии А".
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Особенно ты сейчас хорошо зарабатываешь... А Месси никуда и не собирается..

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Только за!Пусть проваливает!Картон бесполезный!Бартомеу спасибо скажет!

Ответить

главное

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

"Реал" надеется купить Мбаппе через год по сниженной цене

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов