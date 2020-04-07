Глава Ла Лиги рассказал, что будет с турниром в случае ухода Месси из "Барселоны"

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о будущем турнира в том случае, если аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси покинет клуб.

"Я бы хотел, чтобы Месси остался в чемпионате Испании, но его уход не станет трагедией. Говорили, что мы потеряем много денег, когда Роналду ушел в "Ювентус". Но вместо этого мы хорошо зарабатываем. Игроки не являются системообразующей частью чемпионата", – приводит слова Тебаса Goal.

Напомним, что 32-летний Месси является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, забив 438 голов в 474 матчах.

Не пропустите: Глава Ла Лиги - о желании "Интера" купить Месси: "Он не решит проблемы Серии А".