Глава Ла Лиги сравнил значимость Месси и Роналду для испанского футбола

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о значимости Лионеля Месси и Криштиану Роналду для испанского чемпионата.

"Уход Роналду, пусть даже расстроил "Реал", оказал почти нулевое влияние, так как на создание Ла Лиги ушли годы и мы делали так, чтобы ее бренд был выше конкретных игроков.

Вот с Месси иная ситуация. Он - лучший футболист в истории футбола. Нам очень повезло, что он всю свою карьеру выступает в нашей лиге. По моему мнению, уход Месси был бы заметен, особенно, если он перебрался бы в другой чемпионат. Он стал иконой испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру здесь", - приводит слова Тебаса Marca.

Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за каталонцев с 2003 года. Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год.

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