Глава Ла Лиги сравнил значимость Месси и Роналду для испанского футбола
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о значимости Лионеля Месси и Криштиану Роналду для испанского чемпионата.
"Уход Роналду, пусть даже расстроил "Реал", оказал почти нулевое влияние, так как на создание Ла Лиги ушли годы и мы делали так, чтобы ее бренд был выше конкретных игроков.
Вот с Месси иная ситуация. Он - лучший футболист в истории футбола. Нам очень повезло, что он всю свою карьеру выступает в нашей лиге. По моему мнению, уход Месси был бы заметен, особенно, если он перебрался бы в другой чемпионат. Он стал иконой испанского футбола, Ла Лиги, и я бы попросил его завершить карьеру здесь", - приводит слова Тебаса Marca.
Напомним, что Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за каталонцев с 2003 года. Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14