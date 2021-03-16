Глава Ла Лиги Тебас может быть отстранен от должности

Теги хавьер тебас

Глава Ла Лиги Тебас может быть отстранен от должности

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) потребовала отстранить от должности президента Ла Лиги Хавьера Тебаса, сообщает La Voz de Galicia.

По сведениям издания, RFEF направила 22-страничное письмо в  в Высший спортивный совет (CSD). В письме сообщается, Тебас неоднократно совершал серьезные правонарушения.

Тебас подозревается в причастности к клубу Сегунды "Фуэнлабрада", в совет директоров которой входит его сын, а также "Гранаде". В руководство последней входит Хавьер Арангурен, который также является менеджером двух компаний, администратором которых является сын Тебаса.

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