Глава Ла Лиги Тебас назвал три наиболее пострадавших от пандемии испанских клуба

Теги хавьер тебасваленсияреал мадридбарселона

Глава Ла Лиги Тебас назвал три наиболее пострадавших от пандемии испанских клуба

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какие клубы понесли самые большие потери из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

"Больше всего пострадали "Валенсия", "Барселона" и "Реал". Например, "Валенсия" не участвует в Лиге Чемпионов, поэтому клуб вынужден продавать игроков. А "Барселона" должна сократить зарплатный фонд, иначе они могут не закончить сезон", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

На этой неделе сообщалось, что футболисты "Барсы" отказываются идти на уменьшение зарплат, в связи с чем "сине-гранатовым" грозит банкротство. 

Мадридский "Реал" в условиях кризиса никого не купил в летнее трансферное окно. Подобное произошло впервые за 40 лет.

Не пропустите: "Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

"Барселона" признана лучшей командой Испании в 21-м веке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов