Глава Ла Лиги Тебас назвал три наиболее пострадавших от пандемии испанских клуба

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, какие клубы понесли самые большие потери из-за кризиса, обусловленного пандемией коронавируса.

"Больше всего пострадали "Валенсия", "Барселона" и "Реал". Например, "Валенсия" не участвует в Лиге Чемпионов, поэтому клуб вынужден продавать игроков. А "Барселона" должна сократить зарплатный фонд, иначе они могут не закончить сезон", - приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

На этой неделе сообщалось, что футболисты "Барсы" отказываются идти на уменьшение зарплат, в связи с чем "сине-гранатовым" грозит банкротство.

Мадридский "Реал" в условиях кризиса никого не купил в летнее трансферное окно. Подобное произошло впервые за 40 лет.

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