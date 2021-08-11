Глава LFP прокомментировал переход Месси в ПСЖ

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Глава LFP прокомментировал переход Месси в ПСЖ

Фото инстаграм Лионеля Месси

Глава Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Венсан Лабрюн отреагировал на то, что аргентинский форвард Лионель Месси стал игроком ПСЖ.

"Это событие планетарного масштаба. Месси - легенда футбола, он вошёл в историю вместе с Пеле и Диего Марадоной. Переход Лионеля в ПСЖ - это исторический день для французского футбола и для Лиги 1. Наши болельщики получили фантастическую возможность увидеть лучшего игрока мира на наших стадионах или по телевизору.

Кроме того, это отличная новость для Лиги 1. Месси повысит привлекательность и узнаваемость нашей лиги на всех континентах. От имени французского профессионального футбола хочу поблагодарить ПСЖ за реализацию мечты. Игра Лео - это волшебство", - приводит слова Лабрюна Get French Football News.

Напомним, что 34-летний Месси заключил с парижанами контракт по схеме "2+1". Он выбрал себе 30-й игровой номер.

Не пропустите: Месси прокомментировал переход в ПСЖ. | http://soccernews.ru
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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Дебилы Каталонии и Испании это поймут, и даже очень быстро.

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