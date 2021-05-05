Глава ЛГБТ-группы болельщиков "Челси" высказался о каминг-ауте футболистов
Фото: Goal
Глава ЛГБТ-группы фанатов "Челси" Chelsea Pride Трейси Браун поделился мнением о возможном каминг-ауте одного из футболистов клуба.
"Мне жаль того, кто на это решится. Сейчас такую информацию скорее сольют, нежели футболист признается сам. На играх женских команд очень редко можно услышать гомофобские оскорбления. На играх мужчин, на матчах "Челси" вы услышите кричалки о "мальчиках по вызову" про "Челси". Болельщики "Манчестер Юнайтед" будут скандировать это всю игру.
Если бы я была футболистом мужской команды "Челси", выходила бы на поле и слышала все это, я бы не сделала каминг-аут. Сейчас такой футболист не будет чувствовать себя в безопасности", - приводит слова Браун Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18