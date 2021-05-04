Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков

Теги манчестер сити

Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроковФото: твиттер Canal Street Blues/Автор неизвестен

Председатель официальной ЛГБТ+-группы болельщиков "Манчестер Сити" Canal Street Blues Дэвид Альвардо высказал мнение, что футболисты должны стать рупором изменений в отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Мы все понимаем, что существуют футболисты-геи, однако требуется время, чтобы один из них почувствовал себя достаточно комфортно для каминг-аута во время карьеры. Когда они начнут делать это, отношение изменится.

Мы видим, как иногда игрок выступает в поддержку равенства, однако это случается достаточно редко. Это по-прежнему клеймо. Клубы, футбольная ассоциация и фанаты могут лишь создавать обстановку, в которой быть геем – нормально.

Не думаю, что есть проблема с людьми, которые не обращают на это внимания, но в целом создается ощущение, что гомофобия в футболе все еще присутствует. Если игроки выступят, это станет мощным стимулом.
Каминг-аут – это все-таки личный выбор. Я уверен, что фанаты в большинстве своем окажут огромную поддержку таким игрокам", – заявил Альвардо.

Также не пропустите: "Эмполи" вернулся в Серию А. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

"Рубин" подарил Слуцкому миллион рублей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов