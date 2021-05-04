Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков

Фото: твиттер Canal Street Blues/Автор неизвестен

Председатель официальной ЛГБТ+-группы болельщиков "Манчестер Сити" Canal Street Blues Дэвид Альвардо высказал мнение, что футболисты должны стать рупором изменений в отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Мы все понимаем, что существуют футболисты-геи, однако требуется время, чтобы один из них почувствовал себя достаточно комфортно для каминг-аута во время карьеры. Когда они начнут делать это, отношение изменится.

Мы видим, как иногда игрок выступает в поддержку равенства, однако это случается достаточно редко. Это по-прежнему клеймо. Клубы, футбольная ассоциация и фанаты могут лишь создавать обстановку, в которой быть геем – нормально.

Не думаю, что есть проблема с людьми, которые не обращают на это внимания, но в целом создается ощущение, что гомофобия в футболе все еще присутствует. Если игроки выступят, это станет мощным стимулом.

Каминг-аут – это все-таки личный выбор. Я уверен, что фанаты в большинстве своем окажут огромную поддержку таким игрокам", – заявил Альвардо.

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