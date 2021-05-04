Глава ЛГБТ-группы фанатов "Манчестер Сити" высказался о каминг-ауте игроков
Фото: твиттер Canal Street Blues/Автор неизвестен
Председатель официальной ЛГБТ+-группы болельщиков "Манчестер Сити" Canal Street Blues Дэвид Альвардо высказал мнение, что футболисты должны стать рупором изменений в отношении к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Мы все понимаем, что существуют футболисты-геи, однако требуется время, чтобы один из них почувствовал себя достаточно комфортно для каминг-аута во время карьеры. Когда они начнут делать это, отношение изменится.
Мы видим, как иногда игрок выступает в поддержку равенства, однако это случается достаточно редко. Это по-прежнему клеймо. Клубы, футбольная ассоциация и фанаты могут лишь создавать обстановку, в которой быть геем – нормально.
Не думаю, что есть проблема с людьми, которые не обращают на это внимания, но в целом создается ощущение, что гомофобия в футболе все еще присутствует. Если игроки выступят, это станет мощным стимулом.
Каминг-аут – это все-таки личный выбор. Я уверен, что фанаты в большинстве своем окажут огромную поддержку таким игрокам", – заявил Альвардо.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18