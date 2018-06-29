Глава Липецкой области: "Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны"



Глава администрации Липецкой области Олег Королев дал оценку вылету сборной Германии с Чемпионата Мира-2018.

"Германия позорно вылетела с ЧМ-2018 только потому, что на этой земле они развязали две мировые войны и души убитых ими десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им... История и время вмешались", – написал Королев в своем твиттере.

Напомним, что Германия заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф.

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