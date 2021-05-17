Глава "Локомотива" сделал заявление о будущем Николича

Фото твиттер "Локомотива"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник дал понять, что клуб заинтересован в продолжении сотрудничества с главным тренером Марко Николичем.

"У Марко действующий контракт, мы работаем над его продлением. Думаю, согласуем все нюансы. "Локомотив" заинтересован в том, чтобы сохранить Николича на долгие годы: он прекрасный тренер и замечательный человек! Тем более этой осенью мы видели грандиозные проблемы, с которыми столкнулся Марко. Даже не представляли, какой объём работы надо проделать. Но вместе мы провели большую работу и добились хороших результатов", - сказал Плутник.

Ранее сообщалось, что генеральный директор РЖД Олег Белозеров лично распорядился заключить новое соглашение с сербским наставником.

"Локомотив" в первом полноценном сезоне с Николичем финишировал третьим в РПЛ и стал обладателем Кубка России.

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