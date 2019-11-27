Глава "Манчестер Сити" поделился мнением о Гвардиоле
Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак рассказал, что думает о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле. Об этом сообщает Sky Sports.
"Гвардиола - наш лидер, который раз за разом показывает постоянное развитие и то, как он справляется с новыми вызовами.Под его руководством команда показывает волевой характер.
АПЛ - сложный турнир, именно поэтому мы его любим. У нас прекрасные отношения с Гвардиолой. Мы преданы ему, а он нам", - сказал Мубарак.
Вчера, 26 ноября, "Сити" сыграл вничью с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. Подопечные Гвардиолы уже прошли в плей-офф турнира.
А еще: Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|13
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|Шеффилд Юнайтед
|13
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|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|13
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|13
|Кристал Пэлас
|13
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|Ньюкасл Юнайтед
|13
|15
|15
|Астон Вилла
|13
|14
|16
|Эвертон
|13
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|18
|Норвич Сити
|13
|10
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|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
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