Глава "Манчестер Сити" поделился мнением о Гвардиоле

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Глава "Манчестер Сити" поделился мнением о Гвардиоле

Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак рассказал, что думает о главном тренере клуба Хосепе Гвардиоле. Об этом сообщает Sky Sports.

"Гвардиола - наш лидер, который раз за разом показывает постоянное развитие и то, как он справляется с новыми вызовами.Под его руководством команда показывает волевой характер.

АПЛ - сложный турнир, именно поэтому мы его любим. У нас прекрасные отношения с Гвардиолой. Мы преданы ему, а он нам", - сказал Мубарак.

Вчера, 26 ноября, "Сити" сыграл вничью с "Шахтером" в Лиге Чемпионов. Подопечные Гвардиолы уже прошли в плей-офф турнира.

А еще: Американская компания приобрела часть акций "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
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