Глава "Манчестер Сити" высказался о Суперлиге
Председатель совета директоров "Манчестер Сити" Хальдон аль Мубарак высказался о европейской Суперлиге.
"Хочу начать с извинений перед болельщиками. Это было ошибкой. Оглядываясь назад, я думаю, что нужно было сразу отказаться от участия в Суперлиге.
Я очень сожалею. Задним умом все крепки. Я сожалею. Было сложно. Непросто было сказать "да" и "нет", "мы в деле", "мы выходим".
С учетом того, когда мы в итоге сообщили об участии в Суперлиге, можно видеть, насколько сложным было это решение, как тяжело оно нам далось. Но также видно, что мы признаем ошибку. Мы должны были немедленно выйти из проекта.
Я принял окончательное решение по этому поводу и беру на себя всю ответственность. Это была ошибка", – сказал аль Мубарак.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18