Глава "Mediapro": "Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону"

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Глава "Mediapro": "Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барселону"Глава медиаконцерна "Mediapro" Хайме Рурс заявил, что форвард каталонской "Барселоны" Неймар намерен сменить команду текущим летом.

"Я знаю, что Неймар предпринимает шаги, чтобы покинуть "Барсу". Если игрок не хочет уходить - он остается, его молчание говорит о том, что он намерен уйти, - приводит слова Рурса sport.es.

Напомним, Неймар будет получать в ПСЖ 670 тысяч евро в неделю. | soccernews.ru

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