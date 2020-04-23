Глава Mediapro: "У "Барселоны" нет возможности купить Неймара"

Президент Mediapro Жауме Рурес высказался о шансах "Барселоны" на трансфер форварда ПСЖ Неймара.

"Кризис в любом случае скажется на суммах телевизионных контрактов. Поэтому сделки по 100 миллионов евро останутся в прошлом. Клубы не будут располагать такими деньгами, а банки не будут выдавать такие кредиты так же просто, как раньше.

В этом есть и положительная сторона. Я против трансферов футболистов за 140-160 миллионов евро. Сейчас у "Барселоны" нет возможности купить Неймара", - приводит слова Руреса AS.

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