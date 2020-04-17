Глава МИД России Лавров: "Говорят, статистика "Спартака" оставляет желать лучшего, если я посещаю матч"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признался, что его присутствие на матчах московского "Спартака" далеко не всегда приносит удачу команде.

"Особых примет у меня нет, даже несмотря на то что, по словам одного из моих товарищей, статистика "Спартака" при условии моего "живого" посещения той или иной игры оставляет желать лучшего", - цитирует дипломата "Р-Спорт".

По итогам 22 туров "народная команда" занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

По словам Лаврова, он много лет болеет за "Спартак". Недавно клуб поздравлял министра с 70-летним юбилеем.

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