Глава МИД России Лавров признался, что скучает по футболу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ему сейчас очень не хватает футбола.

Напомним, что сейчас большинство турниров в мире отменены или приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле", - цитирует дипломата "Р-Спорт".

Лавров много лет болеет за московский "Спартак".

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