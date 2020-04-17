Глава МИД России Лавров признался, что скучает по футболу

Теги спартак москва

Глава МИД России Лавров признался, что скучает по футболу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что ему сейчас очень не хватает футбола.

Напомним, что сейчас большинство турниров в мире отменены или приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Я болельщик со стажем, но интерес не угасает и по сей день. Не скрою, очень скучаю по футболу в это непростое время, когда нельзя ни посмотреть, ни самому выйти на поле", - цитирует дипломата "Р-Спорт".

Лавров много лет болеет за московский "Спартак".

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