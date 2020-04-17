Глава МИД России Лавров рассказал о своём отношении к "Спартаку"

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Глава МИД России Лавров рассказал о своём отношении к "Спартаку"

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сравнил московский "Спартак", за который он болеет много лет, с Родиной.

"Для меня "Спартак" - это больше, чем команда, это то, что даже во время самых тяжёлых переговоров помогает найти душевное равновесие. "Спартак" со мной всю сознательную жизнь. Других команд никогда не было. В первом классе, когда я жил у бабушки с дедушкой в Ногинске, стадион местного "Спартака" находился рядом с домом. Из того же периода пошло и увлечение футболом в целом, в который регулярно играю. Как я уже говорил, в моём понимании, "Спартак" - это как Родина, её не выбирают", - цитируют Лаврова "РИА Новости".

Стоит отметить, что в текущем сезоне "Спартак" идёт на восьмом месте в РПЛ по итогам 22 туров.

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