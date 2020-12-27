Глава МИД России Лавров высказал свою позицию касательно выбора тренера в "Спартак"
Глава МИД России Сергей Лавров хотел бы видеть во главе "Спартака" россиянина.
"Я всегда выступал за российского тренера. Есть ли сейчас такой человек в чемпионате? Не буду говорить, потому что это однажды мы уже обсуждали", - приводит слова Лаврова "Матч ТВ".
Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона. После 19 туров "красно-белые" идут в РПЛ на третьем месте.
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