Глава МИД России Лавров высказал свою позицию касательно выбора тренера в "Спартак"

Глава МИД России Сергей Лавров хотел бы видеть во главе "Спартака" россиянина.

"Я всегда выступал за российского тренера. Есть ли сейчас такой человек в чемпионате? Не буду говорить, потому что это однажды мы уже обсуждали", - приводит слова Лаврова "Матч ТВ".

Напомним, что нынешний тренер "Спартака" Доменико Тедеско покинет клуб по окончании сезона. После 19 туров "красно-белые" идут в РПЛ на третьем месте.

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