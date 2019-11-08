Глава МЛС анонсировал возвращение Ибрагимовича в "Милан"
Глава МЛС Дон Гарбер утверждает, что в скором времени нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вернётся в "Милан".
"С ним не соскучишься. Златан - интересный персонаж. Нам нужны такие парни. За последние два года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не даёт скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от "Гэлакси". Насколько я знаю, Златан переходит в "Милан", в один из топ-клубов мира", - сказал Гарбер в эфире программы "Get Up!" на телеканале ESPN.
Напомним, что в декабре истекает контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента.
38-летний швед выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7