Глава МЛС анонсировал возвращение Ибрагимовича в "Милан"

Глава МЛС Дон Гарбер утверждает, что в скором времени нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович вернётся в "Милан".

"С ним не соскучишься. Златан - интересный персонаж. Нам нужны такие парни. За последние два года он едва не побил рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Он не даёт скучать, и я хотел бы, чтобы он вернулся. Но это уже зависит от "Гэлакси". Насколько я знаю, Златан переходит в "Милан", в один из топ-клубов мира", - сказал Гарбер в эфире программы "Get Up!" на телеканале ESPN.

Напомним, что в декабре истекает контракт Ибрагимовича с "Гэлакси" и он может уйти в другой клуб на правах свободного агента.

38-летний швед выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, забил 56 голов в 85 матчах.

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