Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель решил уйти в отставку. Об этом информирует DFB.
Гриндель решил покинуть пост из-за обвинений его в коррупции.
"Я ухожу в отставку с поста президента DFB. Все, кто меня знают, знаю, что мне я не жадный до денег.
Я очень потрясен, что я покидаю пост президента", - отметил Гриндель.
На данный момент временно исполнять обязанности президента будут Райнер Кох и Райнхард Раубалль.
Гриндель будет продолжать работать в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|27
|63
|2
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|3
|РБ Лейпциг
|27
|52
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|27
|49
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|47
|6
|Вердер Бремен
|27
|42
|7
|Байер Леверкузен
|27
|42
|8
|Вольфсбург
|27
|42
|9
|Хоффенхайм
|27
|41
|10
|Герта
|27
|35
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|34
|12
|Фрайбург
|27
|32
|13
|Майнц 05
|27
|30
|14
|Шальке
|27
|26
|15
|Аугсбург
|27
|25
|16
|Штутгарт
|27
|20
|17
|ФК Нюрнберг
|27
|16
|18
|Ганновер 96
|27
|14