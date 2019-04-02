Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель решил уйти в отставку. Об этом информирует DFB.

Гриндель решил покинуть пост из-за обвинений его в коррупции.

"Я ухожу в отставку с поста президента DFB. Все, кто меня знают, знаю, что мне я не жадный до денег.

Я очень потрясен, что я покидаю пост президента", - отметил Гриндель.

На данный момент временно исполнять обязанности президента будут Райнер Кох и Райнхард Раубалль.

Гриндель будет продолжать работать в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА.

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