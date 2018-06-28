Глава Немецкого футбольного союза сделал заявление о будущем Лёва



Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель рассказал, что ждет главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва после вылета команды с ЧМ-2018.

"Мы все очень разочарованы, но не мне проводить анализ произошедшего. Для этого есть спортивный менеджмент. Мы сделаем выводы после их объяснений.

Мы решили продлить контракт с Лёвом еще до ЧМ-2018, так как он лучше всех подходит для этой должности. Мы приняли решение не только из-за чемпионства на ЧМ-2014, а больше после победы на Кубке Конфедераций-2017, где мы заняли первое место с молодой командой. Я не изменил своего мнения о нем", - приводит слова Гринделя Kicker.

Не пропустите: Лёв сделал заявление после вылета сборной Германии с ЧМ-2018. | http://soccernews.ru