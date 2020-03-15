Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона

Теги хавьер тебаскоронавирус

Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона
Президент Примеры Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что чемпионат Испании удастся доиграть, несмотря на эпидемию китайского коронавируса COVID-19.

"Я уверен, что нам удастся завершить сезон. Мы сотрудничаем с другими чемпионатами, чтобы согласовать даты проведения матчей", - приводит слова Тебаса Goal.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен минимум на две недели.

На данный момент в Испании число заразившихся превысило пять тысяч человек.

Не пропустите: "Валенсия" сообщила о пяти случаях заражения коронавирусом. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

"Локомотив" на выезде разобрался с "Ростовом" и вышел на второе место РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов