Глава Примеры оценил вероятность возобновления сезона



Президент Примеры Хавьер Тебас выразил уверенность в том, что чемпионат Испании удастся доиграть, несмотря на эпидемию китайского коронавируса COVID-19.

"Я уверен, что нам удастся завершить сезон. Мы сотрудничаем с другими чемпионатами, чтобы согласовать даты проведения матчей", - приводит слова Тебаса Goal.

Напомним, что чемпионат Испании был приостановлен минимум на две недели.

На данный момент в Испании число заразившихся превысило пять тысяч человек.

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