Глава РФС Дюков назвал задачу сборной России на Евро-2020

Глава РФС Александр Дюков назвал первую задачу сборной России на Евро-2020.

"Для начала перед сборной стоит задача выйти из группы. После того как цель будет выполнена, поставим перед собой новую задачу", - заявил Дюков.

Напомним, что соперниками России по группе стали Бельгия, Дания и Финляндия.

Читайте также: Черчесов прокомментировал итоги жеребьевки Евро-2020. | http://soccernews.ru