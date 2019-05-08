Глава РФС: "Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание"

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Глава РФС: "Кокорин и Мамаев совершили проступок и должны были понести наказание"
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал приговор суда нападающему "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодару" Павлу Мамаеву. Напомним, что Кокорин осужден на 18 месяцев, а Мамаев - на 1 год и 5 месяцев.

"Воздержусь от комментариев по приговору, поскольку не являюсь экспертом в уголовном судопроизводстве.

Они совершили проступок и должны были понести наказание. Надеюсь, что ребята смогут сделать для себя правильный вывод и найти силы вернуться в футбол. Эта история является поучительным примером для всех, в том числе и для молодых спортсменов, напоминанием о том, как важно бережно относиться к данному тебе таланту. Надо осознавать, что безответственное поведение может перечеркнуть годы упорного труда", - приводит слова Дюкова официальный сайт РФС.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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