Глава РФС оценил работу Черчесова в сборной России
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил, что он не собирается увольнять главного тренера сборной России Станислава Черчесова, несмотря на неудачное выступление команды в Лиге наций УЕФА.
"Мы должны учитывать, что именно под руководством этого тренерского штаба сборная удачно выступила на ЧМ-2018, завоевала путевку на Евро-2020.
Что касается Лиги наций, второе место в группе безусловно не является успехом. Мы ставили задачу выйти из группы и подняться в дивизион А. Но считать провалом такое выступление неправильно", - приводит слова Дюкова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что сборная России в решающем матче Лиги наций разгромно проиграла команде Сербии со счетом 0:5.
На чемпионате Европы-2020, который состоится летом 2021 года, Россия сыграет в одной группе со сборными Бельгии, Дании и Финляндии.
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