Глава РПЛ назвал приблизительные сроки запуска VAR

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, когда видеоповторы появятся в российском чемпионате.

По словам Прядкина, в настоящее время идет оценка стоимости введения системы VAR. Однако приблизительно видеоповторы будут запущены во второй половине сезона 2019/20.

Напомним, что VAR уже применяется в чемпионатах Германии, Испании, Италии и Франции, а со следующего сезона и в АПЛ.

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