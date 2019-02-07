Глава РПЛ назвал приблизительные сроки запуска VAR

Теги сергей прядкинсистема видеоповторов var

Глава РПЛ назвал приблизительные сроки запуска VAR

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, когда видеоповторы появятся в российском чемпионате.

По словам Прядкина, в настоящее время идет оценка стоимости введения системы VAR. Однако приблизительно видеоповторы будут запущены во второй половине сезона 2019/20.

Напомним, что VAR уже применяется в чемпионатах Германии, Испании, Италии и Франции, а со следующего сезона и в АПЛ.

Читайте также: УЕФА объяснила, как будет работать система VAR в плей-офф Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Терри считает финал Лиги Чемпионов в Москве худшим моментом в своей карьере

Терри считает финал Лиги Чемпионов в Москве худшим моментом в своей карьере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов