Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина
Вице-президент РФС и руководитель РПЛ Сергей Прядкин награжден Орденом почета указом президента РФ Владимира Путина.
58-летний Прядкин получил награду за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.
Функционер работает В РПЛ с 2001 года. В 2007 он стал президентом лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11