Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина

Теги сергей прядкин

Глава РПЛ Прядкин получил орден от Путина

Вице-президент РФС и руководитель РПЛ Сергей Прядкин награжден Орденом почета указом президента РФ Владимира Путина.

58-летний Прядкин получил награду за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Функционер работает В РПЛ с 2001 года. В 2007 он стал президентом лиги.

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