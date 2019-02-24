Глава РПЛ высказал свою позицию касательно продажи пива на стадионах
Глава РПЛ Сергей Прядкин надеется, что новый президент РФС Александр Дюков поможет решить ему "пивной вопрос".
"У нас одна позиция - пиво на стадионах должно быть. Ведется деятельность чтобы этот вопрос был решен на законодательном уровне. И мы надеемся, что новый президент РФС поможет нам ускорить процесс", - приводят слова Прядкина российские СМИ.
Напомним, что с 1 января 2005 года действует запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах.
Ранее Дюков в интервью предположил, что разрешение на продажу пива поспособствует увеличению посещаемости игр.
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