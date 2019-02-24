Глава РПЛ высказал свою позицию касательно продажи пива на стадионах

Теги сергей прядкинрплалександр дюков

Глава РПЛ высказал свою позицию касательно продажи пива на стадионах

Глава РПЛ Сергей Прядкин надеется, что новый президент РФС Александр Дюков поможет решить ему "пивной вопрос".

"У нас одна позиция - пиво на стадионах должно быть. Ведется деятельность чтобы этот вопрос был решен на законодательном уровне. И мы надеемся, что новый президент РФС поможет нам ускорить процесс", - приводят слова Прядкина российские СМИ.

Напомним, что с 1 января 2005 года действует запрет на продажу алкоголя на спортивных объектах.

Ранее Дюков в интервью предположил, что разрешение на продажу пива поспособствует увеличению посещаемости игр.

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