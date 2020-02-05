Глава РУСАДА прокомментировал новость о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022

Глава РУСАДА Юрий Ганус высказался по поводу слухов о том, что Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу. Об этом сообщает Sport24.

"Пока сложно это комментировать. Раньше об этом говорилось. Проходила информация, что если судом будут закреплены санкции WADA от 9 декабря, то в отборочном турнире сборная России сможет принять участие под своим флагом, но не сможет в финальной части. Но я бы сейчас не торопился, давайте подождем. Это болезненная тема, футбол всегда на виду. Хотя и другие виды спорта у нас под ударом, та же легкая атлетика", - сказал Ганус.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков также прокомментировал эту информацию.

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Не пропустите: РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин| http://soccernews.ru