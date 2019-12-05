Глава РЖД вручил Семину Орден Александра Невского

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин получил Орден Александра Невского от генерального директора РЖД Олег Белозеров.

Российский специалист награждается орденом в третий раз в жизни. Ранее тренеру были вручены Орден Почета и Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Ранее он также работал в клубе с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и в 2009-2010 годах. Вместе с ним "Локомотив" трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и трижды завоевал Суперкубок России.

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