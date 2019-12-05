Глава РЖД вручил Семину Орден Александра Невского

Теги локомотив москваюрий семин

Глава РЖД вручил Семину Орден Александра Невского

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин получил Орден Александра Невского от генерального директора РЖД Олег Белозеров.

Российский специалист награждается орденом в третий раз в жизни. Ранее тренеру были вручены Орден Почета и Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Семин возглавляет "Локомотив" с 2016 года. Ранее он также работал в клубе с 1986-го по 1990-й, с 1992-го по 2005-й и в 2009-2010 годах.  Вместе с ним "Локомотив" трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл Кубок страны и трижды завоевал Суперкубок России.

А еще: Семин - самый возрастной тренер в 39 европейских лигах| http://soccernews.ru
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