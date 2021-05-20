Глава РЖД высказался о стадионе "Локомотива"

Фото: твиттер "Локомотива"/Автор неизвестен

Глава РЖД Олег Белозеров высказался о модернизации домашнего стадиона "Локомотива".

"Стадион построен в начале 2000-х годов, тогда он был первый и самый современный. На сегодняшний момент у нас есть ряд предписаний, которые нам говорят о том, что надо устранить. Стадион уже старый и не соответствует некоторым требованиям.

Команда выступает неплохо и попадает в европейские кубки. Мы должны соответствовать всем требованиям. Более того, и футбол должен быть зрелищным, и наши любимые болельщики должны чувствовать себя, как дома, причем в хорошем доме. Мы в ряде случаев, с моей точки зрения, не можем обеспечить им достойный комфорт. Нам нужно заниматься стадионом. В какой форме заниматься — обсуждаем", — сказал Белозеров, которого цитирует Интерфакс.

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