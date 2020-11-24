Глава селекционного отдела ЦСКА считает Влашича сильнейшим игроком РПЛ
Исполняющий обязанности руководителя селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян назвал хавбека Николу Влашича сильнейшим игроком РПЛ.
"Уйти может любой игрок - если придет запрос. Живем с пониманием, что можем кого-то потерять.
Как правило, для окружения игрока и него самого тренер хороший, когда игрок выходит на поле, команда побеждает. Иначе начинается критика, обоснованная или нет. Это нормальный процесс.
На сегодня Влашич сильнейший игрок РПЛ. Только Игоря (Акинфеева) можно добавить, Марио (Фернандеса) - но они обеспечивают тыл. Работа Игоря видна, но больше говорят о тех, кто забивает и отдает. Для дальнейшего шага Влашич готов. Вопрос в том, когда это случится", - цитирует Мовсесьяна Sports.ru.
В нынешнем сезоне 23-летний Влашич провел за ЦСКА 15 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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