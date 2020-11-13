Глава селекционного отдела "Спартака" решил покинуть клуб

Сегодня ряд источников сообщил о грядущем увольнении главы селекционного отдела московского "Спартака" Наримана Акавова.

По информации "СЭ", "красно-белые" решили расстаться с функционером из-за недовольства руководства клуба селекцией в летне-осеннее трансферное окно.

Позднее сам Акавов подтвердил уход с занимаемого поста, но отметил, что решение прекратить сотрудничество со "Спартаком" он принял сам.

"Я написал по собственному желанию. Уход из "Спартака" - это моё решение. Говорили про испытательный срок - это неправда, он прошёл", - сказал Акавов, работавший в клубе с августа.

Летом и осенью состав "народной команды" пополнили Остон Урунов, Виктор Мозес и Александр Кокорин.

"Спартак" успешно стартовал в сезоне РПЛ, будучи лидером чемпионата на протяжении нескольких туров, однако после двух подряд осечек подопечные Доменико Тедеско опустились на третье место в турнирной таблице.

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