Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Глава совета директоров "Динамо" и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев заразился коронавирусом, передает Financial One.

На данный момент о состоянии 50-летнего функционера не сообщается.

Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.

В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.

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