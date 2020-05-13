Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Теги динамо москва

Глава совета директоров "Динамо" Соловьев госпитализирован с коронавирусом

Глава совета директоров "Динамо" и первый зампредправления ВТБ Юрий Соловьев заразился коронавирусом, передает Financial One.

На данный момент о состоянии 50-летнего функционера не сообщается.

Соловьев является председателем совета директоров бело-голубых.

В текущем сезоне москвичи занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками после 22 туров.

Не пропустите: "Динамо" хочет подписать двух воспитанников "Енисея"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Адриен Рабьо вернулся в Турин

Адриен Рабьо вернулся в Турин

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов