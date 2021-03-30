Глава союза журналистов России отреагировал на поджог машины Дмитрия Егорова

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Глава союза журналистов России отреагировал на поджог машины Дмитрия Егорова

Фото инстаграм Дмитрия Егорова

Глава союза журналистов России Владимир Соловьёв высказался об инциденте с поджогом автомобиля журналиста Sport24 Дмитрия Егорова.

"Случай сложный и странный. Надо разбираться правоохранительным органам: либо случайность, либо личные мотивы, либо профессиональная деятельность. Хотя сложно сопоставить профессиональную деятельность спортивного журналиста и что-то подобное. Всё возможно в нашей жизни, надеюсь, что полиция разберётся.

Мы фиксируем все случаи нарушения прав журналистов. У нас есть даже отдельный сайт. Если коллеге необходима юридическая помощь, то он может свободно обратиться в наш центр правовой зашиты журналистов. На сайте есть горячая линия, которая ведёт к нашим юристам. При необходимости помощь будет оказана бесплатно. Проконсультировать могут, бывает, что сопровождают в суде", - сказал Соловьёв.

Неизвестный злоумышленник поджёг автомобиль Егорова минувшей ночью. Также пострадали другие транспортные средства, находящиеся рядом на парковке.

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